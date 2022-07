Präsidialamt: Südkorea diskutiert mit USA über Wege zur Stärkung der Halbleiterkooperation

Photo : YONHAP News

Südkorea diskutiert laut seinem Präsidialamt mit den USA über verschiedene Kanäle darüber, wie ihre Halbleiterkooperation verstärkt werden kann.Entsprechendes sagte ein Beamter des Präsidialamtes am Donnerstag vor der Presse. Er wurde gefragt, ob die US-Regierung die südkoreanische Regierung gebeten habe, bis Ende August mitzuteilen, ob sie sich an der sogenannten „Chip 4 Alliance“ beteiligen wolle. Dabei handelt es sich um eine Initiative der US-Regierung für den Ausbau der Halbleiterkooperation zwischen den USA, Südkorea, Japan und Taiwan.Die USA hätten in einem im Juni letzten Jahres veröffentlichten Bericht zur Überprüfung der Lieferketten mehrmals betont, dass die Zusammenarbeit im Halbleiterbereich wichtig sei. Die südkoreanische Regierung diskutiere mit den USA über Maßnahmen für eine engere Kooperation. Konkrete Zeitpläne gebe es aber noch nicht, hieß es.Hinsichtlich des für nächste Woche vorgesehenen Südkorea-Besuchs von US-Finanzministerin Janet Yellen hieß es, seines Wissens diskutierten beide Länder noch über die möglichen Themen.