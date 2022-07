Südkorea und China diskutieren über wirtschaftliche Zusammenarbeit

Photo : KBS News

Südkorea und China haben am Donnerstag eine jährliche Besprechung auf Generaldirektorenebene über die wirtschaftliche Kooperation abgehalten.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass es das 26. koreanisch-chinesische Treffen für eine umfassende Überprüfung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem chinesischen Handelsministerium per Videokonferenz veranstaltet habe.Beide Seiten stimmten darin überein, dass beide Länder für den Aufbau stabiler Lieferketten zusammenarbeiten müssen.Bei dem Treffen wurden Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse erörtert, darunter Folgeverhandlungen über Dienstleistungen und Investitionen zum bilateralen Freihandelsabkommen sowie ein gemeinsamer Zugang zu Märkten dritter Länder. Sie vereinbarten, über Maßnahmen zur Verbesserung der regionalen und multilateralen Kooperation, darunter das multilaterale Freihandelsabkommen RCEP, zu sprechen.Das Außenministerium bat die chinesische Seite um ihre ständige Kooperation in Bezug auf das Lieferketten-Management, die Belebung des Austauschs bei kulturellen Contents, die Steigerung der Zahl der Linienflüge sowie die Beseitigung der Schwierigkeiten koreanischer Unternehmen in China.China war letztes Jahr der größte Exporteur, Abnehmer und Handelspartner Südkoreas. Für China war Südkorea der drittgrößte Handelspartner, der drittgrößte Exporteur und der wichtigste Abnehmer.