Won-Dollar-Wechselkurs übertrifft erstmals seit 13 Jahren 1.320 Won pro Dollar

Photo : YONHAP News

Der Won-Dollar-Wechselkurs hat am Freitag erstmals seit über 13 Jahren die Marke von 1.320 Won pro Dollar durchbrochen.Am Devisenmarkt in Seoul kletterte der Wechselkurs um 9.07 Uhr auf 1.320,2 Won pro Dollar, was einem Anstieg von 8,1 Won gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag entspricht.Es ist das erste Mal seit dem 30. April 2009, dass der Won-Dollar-Wechselkurs die Schwelle von 1.320 Won überschritt.Experten gehen davon aus, dass angesichts der hohen Inflation, der intensiven Sparpolitik der USA und der Rezessionsangst in der Eurozone der Höhenflug des US-Dollar für eine Weile anhalten werde.Es heißt sogar, dass der Wechselkurs von über 1.300 Won pro Dollar eine neue Normalität geworden sei. Einige Experten schließen nicht aus, dass der Wechselkurs kurzfristig auf 1.370 Won pro Dollar klettern könnte.