Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen verdoppelt sich innerhalb von einer Woche

Photo : KBS News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich am Freitag verglichen mit der Vorwoche mehr als verdoppelt.Inmitten eines eindeutigen Aufwärtstrends bei den Infektionszahlen wurden 38.882 neue Infektionsfälle gemeldet.Die Behörden würden wegen des zunehmenden Bedarfs damit aufhören, die Zahl der Betten für Corona-Patienten zu verringern. Sie arbeiten an einem Reaktionssystem, damit bei Bedarf umgehend mehr Betten zur Verfügung gestellt werden können.Die Regierung präsentierte unterdessen Pläne zur Seucheneindämmung im Vorfeld der sommerlichen Urlaubssaison. Innenminister Lee Sang-min kündigte heute bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 an, angesichts des zu erwartenden rapiden Anstiegs der Reisenachfrage aufgrund der Normalisierung der Auslandsflüge und der Urlaubssaison Personal für die Seuchenbekämpfung bereitzustellen.Da die erste sommerliche Urlaubssaison ohne Maßnahmen zur sozialen Distanzierung seit dem Ausbruch der Pandemie bevorsteht, werden an touristischen Zielen Maßnahmen zur Seucheneindämmung getroffen.Die Regierung beschloss, an wichtigen touristischen Zielen im Lande 2.500 Kontrollkräfte zur Seucheneindämmung einzusetzen, um Menschen über persönliche Regeln zum Infektionsschutz zu informieren und Innenräume zu desinfizieren und belüften.Buchungen für eine vierte Corona-Impfung, zu der mittlerweile größere Gruppen aufgerufen werden, können ab dem 18. Juli vorgenommen werden. Die Impfungen starten am 1. August.Im Falle von Einrichtungen mit großem Infektionsrisiko wie Pflegeheimen werden mobile Impfteams zum Einsatz kommen.