Innenministerium will Anfang August Polizeibüro gründen

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Inneres und Sicherheit will die umstrittene Schaffung eines Polizeibüros unter seinem Dach Anfang August in die Tat umsetzen.Innenminister Lee Sang-min gab am Freitag vor der Presse bekannt, dass das Polizeibüro am 2. August gegründet werde.Das Ministerium hatte angesichts der größer gewordenen Befugnisse der Polizei als Folge des Entzugs der Ermittlungsbefugnisse der Staatsanwaltschaft auf Empfehlung eines Reformbeirats beschlossen, zur Kontrolle der Polizei ein Polizeibüro zu gründen. Damit wird die Polizeiorganisation erstmals seit 31 Jahren in wichtigen Angelegenheiten unter dem Kommando des Innenministers stehen.Das neue Büro wird sich unter anderem mit dem Vorschlag der Ernennung hoher Polizeibeamter sowie dem Einreichen wichtiger Maßnahmen und Gesetze sowie Verordnungen bei der Kabinettssitzung beschäftigen.