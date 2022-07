Fliegerkommando der Marine ins Leben gerufen

Photo : YONHAP News

Ein Fliegerkommando der Marine ist feierlich gegründet worden.Die Marine teilte mit, dass die Gründungszeremonie heute am Flugplatz Pohang unter Leitung von Marinechef Lee Jong-ho stattgefunden habe.Das neue Kommando übernahm die Kontrolle über Luftoperationen über dem Meer vom Flottenkommando der Marine.Die Einrichtung des Fliegerkommandos wurde damit begründet, dass Luftoperationen über dem Meer ein größeres Gebiet betreffen könnten und die entsprechenden Truppen künftig stark aufgestockt würden.Das Fliegerkommando werde in Friedenszeiten die Kooperation mit der 7. US-Flotte für maritime Patrouillen verstärken. In Kriegszeiten werde das Kommando gemeinsame Luftoperationen über dem Meer federführend durchführen, hieß es.