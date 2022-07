Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Freitag fester geschlossen.Der Leitindex Kospi rückte um 0,37 Prozent auf 2.330,98 Zähler vor.Ausländische Anleger hätten heute Technologiewerte gekauft. Autoaktien hätten von Erwartungen profitiert, dass die Gewinne im zweiten Quartal wegen der Schwäche der Landeswährung Won besser ausfallen könnten als zuletzt angenommen, wurde No Dong-kil von Shinhan Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.