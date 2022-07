Lee Jae-myung will Vorsitzender der Minjoo-Partei Koreas werden

Photo : KBS News

Der frühere Präsidentschaftskandidat Lee Jae-myung will Vorsitzender der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas werden.Lee kündigte seine Kandidatur am Sonntag bei einer Pressekonferenz im Gebäude der Nationalversammlung in Seoul an.Lee versprach, alles außer dem Namen ändern zu wollen, bis die Menschen sagen würden, es sei genug. Der Beginn von Veränderungen würde die Minjoo-Partei zur Siegerpartei machen, sagte er weiter.Zwar hätten ihm viele davon abgeraten, als Vorsitzender zu kandidieren und er wisse, dass er eine riskante Entscheidung getroffen habe. Doch habe er schließlich entschieden, sich nicht von den Schwierigkeiten der Partei abzuwenden und Verantwortung zu übernehmen, damit die Partei wieder gewinnen werde.Er wolle der Partei den Sieg bei den Parlamentswahlen 2024 sichern, sollte er zum Vorsitzenden gewählt werden.Als Vorsitzender würde er Lagerkämpfe ablehnen und Eintracht anstreben. Bei der Aufstellung von Kandidaten für Wahlen werde es keine Diskriminierung von Mitgliedern geben, die nicht zu seinem Lager zählen, versprach er.Lee hatte im März die Präsidentschaftswahl knapp verloren und war am 1. Juni im Zuge einer Nachwahl in die Nationalversammlung gewählt worden.