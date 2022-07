Außenministertreffen Südkoreas und Japans in Tokio geplant

Photo : YONHAP News

In Tokio ist heute ein Außenministertreffen Südkoreas und Japans geplant.Erstmals seit dem Start der Yoon Suk Yeol-Regierung in Südkorea kommen die Chefdiplomaten damit zu einem Gespräch zusammen.Südkoreas Außenminister Park Jin und sein Amtskollege Yoshimasa Hayashi wollen am Nachmittag zu dem Gespräch zusammenkommen.Zuletzt hatten sie sich im Mai getroffen, da Hayashi zur Antrittsfeier von Yoon nach Seoul gekommen war.Beim heutigen Treffen sollen Entschädigungen für südkoreanische Opfer der Zwangsarbeit zur Zeit des Zweiten Weltkriegs im Mittelpunkt stehen.Der Oberste Gerichtshof hatte im Jahr 2018 die japanischen Unternehmen Nippon Steel Corporation und Mitsubishi Heavy Industries aufgefordert, koreanische Zwangsarbeiter zu entschädigen. Weil die Unternehmen der Aufforderung nicht nachkamen, wurden deren Vermögenswerte in Südkorea beschlagnahmt. Im Herbst könnte die Liquidation des Vermögens anstehen, sollte bis dahin keine andere Lösung gefunden werden.Die japanische Regierung hat gegen das Urteil protestiert und Vergeltungsmaßnahmen für den Fall angekündigt, dass die Vermögenswerte aufgelöst werden.