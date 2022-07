Vorsitzender der Nationalversammlung schlägt Verfassungsänderung vor

Photo : KBS News

Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, hat eine Verfassungsänderung vorgeschlagen.Das schlug Kim am Sonntag in seiner Rede zum 74. Jahrestag der Verfassung in der Nationalversammlung vor.In der Gesellschaft habe es bereits viele Diskussionen über eine Verfassungsänderung gegeben. Über die Notwendigkeit einer solchen Änderung bestehe ein breiter Konsens. Nun sei es an der Zeit, zu handeln.Die Nation brauche ein größeres Schiff, um den hohen Erwartungen der Menschen angesichts einer Ära der raschen Veränderungen genügen zu können.Die Nation solle sich in Richtung einer Machtaufteilung und Zusammenarbeit bewegen. Es müsse ein Land geschaffen werden, das von der Macht der Zusammenarbeit lebe und eher nicht von der Führungsstärke einer einzelnen Person, hieß es.