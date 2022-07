Früherer nationaler Sicherheitsberater weist Vorwürfe wegen Rückführung nordkoreanischer Fischer zurück

Photo : YONHAP News

Chung Eui-yong, ehemaliger Außenminister und nationaler Sicherheitsberater, hat den vom Regierungslager erhobenen Vorwurf der Zwangsrückführung von zwei geflüchteten nordkoreanischen Fischern im Jahr 2019 zurückgewiesen.Chung, seinerzeit nationaler Sicherheitsberater, gab am Sonntag eine Stellungnahme ab, die vom Abgeordneten der Minjoo-Partei Koreas, Youn Kun-young, veröffentlicht wurde.Chung sagte, beide Fischer hätten einen seltenen, grotesken Mord an 16 Kollegen begangen. Man habe beurteilt, dass sie sich nicht aufrichtig gewünscht hätten, in Südkorea zu bleiben.Er begründete die Abschiebung damit, dass eine Bestrafung allein aufgrund ihrer Geständnisse in Südkorea unmöglich wäre. Schwerkriminelle, die nicht aus politischen Gründen geflüchtet seien, gälten auch nach dem Völkerrecht nicht als Flüchtlinge.Chung wies Medienberichte zurück, nach denen Nordkorea zuerst um die Rückführung gebeten habe. Stattdessen habe Südkorea zuerst bei Nordkorea angefragt, ob es zur Aufnahme der beiden Fischer bereit sei.Chung forderte, dass durch die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts und eine parlamentarische Untersuchung ermittelt werden sollte, aus welchem Grund und in welchem Prozess die amtierende Regierung die bisherige Beurteilung zurückgenommen habe.Das Präsidialamt kritisierte daraufhin, es sei Unfug, zu behaupten, dass die Fischer nicht die Absicht gehabt hätten, überzulaufen. Sie hätten selbst Absichtserklärungen verfasst, dass sie in Südkorea bleiben möchten. Sie seien als kaltblütige Mörder eingestuft worden, ohne dass eine ordentliche Untersuchung gemäß Gesetzen der Republik Korea vorgenommen worden sei.