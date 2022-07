Südkoreas neuer Botschafter in Japan will sich auf Frage der Entschädigung früherer Zwangsarbeiter konzentrieren

Photo : YONHAP News

Der neue südkoreanische Botschafter in Japan, Yun Duk-min, ist am Samstag in seinem Einsatzland eingetroffen.Er übermittelte der japanischen Seite den Wunsch von Präsident Yoon Suk Yeol, die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zügig zu verbessern.Der neue Botschafter äußerte nach der Ankunft die Absicht, sich auf die Frage der Entschädigung von Opfern der Zwangsrekrutierung durch Japan, die wichtigste anstehende Angelegenheit zwischen beiden Ländern, zu konzentrieren.Er wies darauf hin, dass die Liquidation von Vermögenswerten japanischer Unternehmen nach Urteilen des Obersten Gerichtshofs in Südkorea ansteht, und dass die koreanischen Opfer hochbetagt seien. Aus diesem Grund sei eine rasche Lösung wichtig, sagte er.Yun äußerte sich auch dazu, dass einige Opfer erklärt hatten, ein von der Regierung gegründetes Gremium mit dem Privatsektor zur Lösung der Frage der Zwangsrekrutierung zu boykottieren. Er wolle aus der Einigung zwischen Seoul und Tokio über die Frage der Trostfrauen von 2015 eine Lehre ziehen und die Angelegenheit anpacken.Yun will bald dem japanischen Kaiser sein Beglaubigungsschreiben übergeben und führende Persönlichkeiten in Japan kontaktieren.