Südkorea meldet 26.299 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter 30.000 gefallen.Es wurden jedoch doppelt so viele Fälle gemeldet wie am vergangenen Montag.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 26.299 Neuansteckungen bestätigt worden seien. Es habe 25.980 lokal übertragene und 319 eingeschleppte Fälle gegeben.Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden bislang 18.788.056 Infektionsfälle hierzulande erfasst.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten stieg um zehn auf 81.Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden elf neue Todesfälle registriert. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf 24.753, die Sterberate liegt bei 0,13 Prozent.