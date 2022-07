US-Repräsentantenhaus verabschiedet Gesetz zur Aufrechterhaltung der Truppenstärke in Korea

Photo : YONHAP News

Das US-Repräsentantenhaus hat ein Verteidigungsgesetz verabschiedet, das die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen US-Truppenstärke in Südkorea fordert.Darin wird auch auf den Willen hingewiesen, Südkorea eine erweiterte Abschreckung zu gewähren und die Verteidigung zu verstärken.Das Repräsentantenhaus billigte am 14. Juli das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung (NDAA) für das Fiskaljahr 2023 mit 329 Für- und 101 Gegenstimmen, das Verteidigungsausgaben in Höhe von 839 Milliarden Dollar vorsieht.NDAA ist ein Gesetz zur Höhe des Verteidigungs- und Sicherheitsbudgets der USA.Die Vorlage umfasst mehrere Artikel im Zusammenhang mit der koreanischen Halbinsel, darunter die Allianz mit Südkorea und die nordkoreanische Nuklearfrage.Darin wird auf die Bedeutung Südkoreas als wichtiger Verbündeter hingewiesen. Die US-Truppen in Korea schreckten Nordkorea von einer militärischen Invasion stark ab und leisteten als Plattform für die nationale Sicherheit im indopazifischen Raum zentrale Unterstützung, heißt es.Zudem wird so wie im NDAA für das Fiskaljahr 2022 die US-Truppenstärke von derzeit 28.500 Mann in Südkorea genannt. Die gegenwärtige starke US-Truppenpräsenz müsse aufrechterhalten werden, um Angriffe auf die USA und ihre Verbündeten zu verhindern.