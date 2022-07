Präsident Yoon verspricht zum Verfassungstag Schutz des Geistes der Verfassung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon hat zum 74. Verfassungstag Südkoreas versprochen, den Geist der Verfassung zu schützen.Er wolle gemeinsam mit den großartigen Bürgern den Geist der Verfassung schützen, schrieb Yoon am 17. Juli in sozialen Medien. Die Verfassungswerte wie die freie Demokratie, Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit seien eine Quelle für die nationale Integration. Der Prozess der Verwirklichung der Verfassungswerte stelle den Weg zum Wohlstand und der Entwicklung dar.Yoon schrieb weiter, er habe heute vor einem Jahr Gwangju besucht. In Gwangju, wo man die freie Demokratie mit Blut verteidigt habe, habe er sich wieder an den Geist der Verfassung des Landes erinnert.Der universelle Wert namens der freien Demokratie, die mit dem Mai-Geist von Gwangju wiederhergestellt worden sei, stelle den Geist der Verfassung dar. Die Verfassung sei eine Ordnung, die im Zuge der Geschichte gefunden worden sei, und das Ergebnis der Sicherung der Freiheit und Rechte der Bürger, hieß es weiter.