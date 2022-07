Regierungspartei und Opposition einig über Termine außerordentlicher Sitzungsperiode des Parlaments

Photo : YONHAP News

Der Präsident der Nationalversammlung und die Fraktionschefs der Regierungspartei und der führenden Oppositionspartei haben sich auf Termine einer außerordentlichen Sitzungsperiode geeinigt.Der kommissarische Vorsitzende und Fraktionschef der Partei Macht des Volks (PPP), Kweon Seong-dong, und der Fraktionsführer der Minjoo-Partei Koreas, Park Hong-keun, hielten am Montag ein Treffen unter dem Vorsitz von Parlamentssprecher Kim Jin-pyo ab.Sie verständigten sich darauf, dass die Fraktionschefs am 20. und 21. Juli Reden halten. Vom 25. bis 27. Juli soll eine Regierungsbefragung erfolgen.Vereinbart wurde auch, in einer Plenarsitzung am 20. Juli eine Resolution zur Gründung eines Sonderausschusses zur Stabilisierung der Lebensgrundlagen der Bürger zu behandeln. Das Gremium wird aus jeweils sechs Abgeordneten beider Parteien und einem Parlamentarier bestehen, der keiner Fraktion angehört. Den Vorsitz soll ein Abgeordneter der Regierungspartei übernehmen.Beide Fraktionschefs einigten sich, dem Sonderausschuss die Befugnis zu gewähren, über Gesetzentwürfe zu beraten.Sie vereinbarten zudem, aktiv zu kooperieren, um die Verhandlungen über die Zusammensetzung der parlamentarischen Ausschüsse bis zum 21. Juli abschließen zu können.