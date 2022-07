Umfrage: Zustimmung für Präsident Yoon fällt auf 33,4 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zur Arbeit von Präsident Yoon Suk Yeol ist laut einer neuesten Umfrage auf knapp über 30 Prozent gefallen.Dagegen übertraf der Anteil der Menschen, die Yoons Arbeit negativ bewerten, die Schwelle von 60 Prozent.Das ergab eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Realmeter vom 11. bis 15. Juli landesweit bei 2.519 Menschen ab 18 Jahren durchführte. Laut dem heute veröffentlichten Ergebnis bewerteten 33,4 Prozent der Befragten, damit 3,6 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, Yoons Staatsführung als positiv.Unterdessen kletterte der Anteil der Menschen, die von einer schlechten Arbeit sprechen, um 6,3 Prozentpunkte auf 63,3 Prozent. Damit übertraf der Anteil der negativ Gesinnten erstmals bei einer Realmeter-Umfrage die 60-Prozent-Marke.Wenn bei einer regelmäßigen Umfrage ein starker Rückgang verzeichnet werde, präsentierten der Präsident und die Partei gewöhnlich Maßnahmen zur Verhinderung eines sinkenden Zustimmungswerts. Ihre Anhänger hielten zusammen, was zu einem vorläufigen Stopp (des Rückgangs) führe. Bei der diesmaligen Umfrage sei es jedoch ohne einen solchen Zusammenhalt zu einem leichten Rückgang gekommen, erläuterte Realmeter.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten. 97 Prozent wurden am Mobiltelefon befragt, drei Prozent am Festnetztelefon.