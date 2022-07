Südkorea verlängert Reiseverbot für sieben Länder, einschließlich der Ukraine

Photo : YONHAP News

Den südkoreanischen Staatsbürgern wird für weitere sechs Monate und zwar bis Ende Januar die Reise in sieben Länder untersagt.Das sind Irak, die Ukraine, Somalia, Afghanistan, Jemen, Syrien und Libyen.Die entsprechende Entscheidung teilte das Außenministerium am Montag mit. Ein Unterkomitee des Beratungsausschusses für Passpolitik habe beschlossen, das ursprünglich bis Ende dieses Monats geltende Reiseverbot für die sieben Länder und einige Gebiete der Philippinen, Russlands und Belarus bis zum 31. Januar nächsten Jahres zu verlängern.Die Entscheidung wurde mit der Einschätzung begründet, dass politische und öffentliche Unruhen sowie Terrorgefahr in den betroffenen Ländern und Gebieten sehr wahrscheinlich für eine längere Zeit anhalten könnten.