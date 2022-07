Zentrum für Wandertourismus für Ausländer in Seoul

Photo : YONHAP News

Immer mehr Ausländer haben in letzter Zeit Spaß daran gefunden, die Berge in Seoul zu besteigen.Ein Tourismuszentrum, das ausländischen Touristen Wanderausrüstung verleiht, ermöglicht ihnen nun einen leichteren Zugang zum Bergwandern.Ausländer, die das Bergwandern in Korea lieben, haben sich versammelt. Sie stammen aus verschiedenen Staaten, doch sie eint das Ziel, den Berg Bukhak zu besteigen.Dafür müssen sie selbst nichts mitbringen, weil sie sich Wanderschuhe und -kleidung kostenlos ausleihen können.„Wir haben Shirts, Hosen und Schuhe. Alles? Okay“, sagt die Mitarbeiterin.Die Ausländer machen Schritt für Schritt und lauschen dabei dem Wasser, wie es zu Tal fließt. Während einer kurzen Ruhepause machen sie Erinnerungsfotos.Freda Lauda aus Rumänien sagt, dass die Natur in Korea sehr schön sei. Dieser Berg sei wirklich etwas für Profis, weil der Aufstieg sehr schwierig sei.Laut einer Umfrage der Seoul Tourismusorganisation bei etwa 1.000 Ausländern antworteten acht von zehn Befragten, dass sie gerne in Seoul auf einen Berg steigen würden.Um solche Ausländer zu unterstützen, wurde das Seoul Hiking Tourism Center (Zentrum für Wandertourismus) am Berg Bukhan eröffnet.Man kann sich dort nach einer Buchung auf der Webseite oder einer Anmeldung vor Ort Wanderausrüstung kostenlos ausleihen. Die Aufbewahrung von Gegenständen ist dort ebenfalls möglich. Zudem gibt es Duschkabinen.David aus den USA sagt, er habe nicht erwartet, dass das Ausleihen gratis sei. Er denke, dass es eine großartige Idee sei.Auch werden Informationen über Bergwanderungen in vier Sprachen, darunter Englisch und Chinesisch, angeboten.In nur 15 Tagen nach dem Beginn des Probebetriebs wurde das Zentrum von fast 400 Menschen besucht. Die Seoul Tourismusorganisation plant, auch an anderen Bergen ein solches Zentrum einzurichten.