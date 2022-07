Politik Südkorea und USA halten gemeinsame Militärübung ab

Die Streitkräfte Südkoreas und der Vereinigten Staaten haben an einem Kampftrainingszentrum des südkoreanischen Heeres eine gemeinsame Übung abgehalten.



Das südkoreanische Heer teilte mit, dass es vom 15. bis 18. Juli am Korea Combat Training Center (KCTC) in Inje in der Provinz Gangwon eine gemeinsame KCTC-Übung mit der 1. Panzerbrigade der USA abgehalten habe.



4.300 südkoreanische Soldaten der 12. Division und der 28. Division bildeten dabei Brigade-Kampfteams und kämpften gegeneinander. Es war das erste Mal, dass US-Streitkräfte in einem KCTC-Training auf Brigadeebene südkoreanischen Brigade-Kampfteams zugeteilt wurden.



Dabei wurden über 100 Kampfgeräte wie Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Angriffshubschrauber eingesetzt.



Die beteiligten Soldaten Südkoreas und der USA werden bis zum 21. Juli die Übungsergebnisse überprüfen, um danach zu ihren Truppen zurückzukehren.