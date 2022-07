US-Finanzministerin Yellen: Weitere Nordkorea-Sanktionen möglich

Photo : YONHAP News

Nach Worten von US-Finanzministerin Janet Yellen sind weitere Nordkorea-Sanktionen möglich.Es gebe noch weitere Sanktionsmöglichkeiten, um Nordkorea für eine Aufgabe seines Atomprogramms stärker unter Druck zu setzen.Das sagte die Ministerin der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview im Flugzeug auf dem Weg nach Südkorea.Solche Maßnahmen würden voraussichtlich in ihren Gesprächen mit südkoreanischen Spitzenbeamten erörtert, sagte sie.Um welche Strafmaßnahmen es sich konkret handeln könnte und wann diese verhängt würden, verriet die Ministerin nicht.Doch würde jeder Nukleartest Nordkoreas als sehr provokativ betrachtet, fügte sie hinzu.Yellen wird am Dienstag in Südkorea Präsident Yoon Suk Yeol und ihren Amtskollegen Choo Kyung-ho treffen. Auch ein Gespräch mit Zentralbankchef Lee Chang-yong wurde anberaumt.