Erster strategischer Verteidigungsdialog zwischen Südkorea und Großbritannien

Photo : YONHAP News

Südkorea und Großbritannien haben ihren ersten strategischen Verteidigungsdialog auf Vizeministerebene abgehalten.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium am Dienstag kamen Vizeverteidigungsminister Shin Beom-cheol und seine britische Amtskollegin Annabel Goldie am Montag in London zusammen.Shin erläuterte die aktuelle Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel. Er bat um Großbritanniens Unterstützung für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Denuklearisierung Nordkoreas und die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel.Goldie sagte, dass Großbritannien Südkoreas Nordkorea-Politik unverändert unterstütze. Sie äußerte auch die Hoffnung Großbritanniens, im Zuge der Erweiterung seines Engagements in der indopazifischen Region die Verteidigungskooperation mit Südkorea, einem regionalen strategischen Partner, zu verstärken.Beide Vizeminister diskutierten auch über die Sicherheitslage in Europa, einschließlich der Ukraine-Frage. Goldie dankte dafür, dass Südkorea als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft an deren Bemühungen wie der Unterstützung der Ukraine mitwirke.