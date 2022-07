UN-Beamter: Einsatz nordkoreanischer Arbeiter in Separatistengebieten in der Ukraine wäre Sanktionsverstoß

Photo : YONHAP News

Ein Einsatz nordkoreanischer Arbeiter in Separatistengebieten in der Ukraine wäre ein Verstoß gegen Nordkorea-Sanktionen der Vereinten Nationen.Das sagte Eric Penton-Voak vom UN-Ausschuss für Nordkorea-Sanktionen gegenüber dem US-amerikanischen Radio Free Asia.Er reagierte damit auf Aussagen des russischen Botschafters in Pjöngjang, Alexander Matsegora.Dieser hatte am Montag in einem russischen Medieninterview gesagt, dass es für die Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk eine breite Perspektive gebe. Hoch qualifizierte nordkoreanische Bauarbeiter wären eine große Hilfe beim Wiederaufbau von Infrastruktur und Industrieanlagen, hieß es weiter.Der UN-Beamte kritisierte Russland dafür, zu Verstößen gegen Sanktionen zu ermutigen, die der Weltsicherheitsrat einstimmig verabschiedet habe.