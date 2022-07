Präsident Yoon: Warten auf Streikende bei DSME hat lange genug gedauert

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Präsident Yoon Suk Yeol hat das Warten auf ein Streikende beim Schiffbauer Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) lange genug gedauert.Die Bürger hätten lange genug auf ein Ende des langen Streiks gewartet, sagte Yoon am Dienstag auf dem Weg zur Arbeit.Ihm war die Frage gestellt worden, ob er den Einsatz öffentlicher Gewalt erwäge und wann es zu einem solchen Schritt kommen würde.Wenn es um Industriestandorte oder die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und -gebern gehe, sollte unrechtmäßiges Handeln von Arbeitnehmern oder -gebern weder ignoriert noch toleriert werden, sagte Yoon.Gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer von Subunternehmen von DSME streiken zurzeit für höhere Löhne. Sie halten seit 28 Tagen ein im Bau befindliches Schiff auf der Insel Geoje besetzt.Die Regierung hatte letzte Woche in einer Stellungnahme Gewerkschaft und Management zu einer Einigung aufgefordert. Seitdem wurde viermal verhandelt, zu einer Annäherung kam es nicht.