Ab 25. Juli täglich Flüge zwischen Flughäfen Gimpo und Haneda

Photo : YONHAP News

Ab dem 25. Juli wird es täglich Flüge zwischen dem Flughafen Gimpo in Seoul und dem Flughafen Tokio-Haneda geben.Das kündigte das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr am Dienstag an.Die Zahl der Flüge werde von derzeit wöchentlich acht auf bis zu 28 gesteigert.Als Folgemaßnahme der Wiederaufnahme der Flugverbindung zwischen Gimpo und Haneda am 29. Juni hätten sich die Regierungen Südkoreas und Japans auf die Erhöhung der Anzahl der Flüge geeinigt, hieß es.Für mehr internationale Flüge zwischen Südkorea und Japan werde das Ressort mit dem japanischen Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus ständig im Dialog bleiben, hieß es weiter.