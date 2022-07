Südkorea und drei weitere Länder bewerben sich um Fußball-Asienmeisterschaft 2023

Photo : YONHAP News

Südkorea wird mit drei Ländern konkurrieren, um die Fußball-Asienmeisterschaft 2023 ausrichten zu können.Der nationale Fußballverband KFA teilte am Montag mit, dass die asiatische Fußball-Konföderation AFC darüber informiert habe, dass sich Südkorea, Indonesien, Katar und Australien für die Ausrichtung der Asienmeisterschaft 2023 beworben hätten.Über die Vergabe entscheidet das Exekutivkomitee der AFC im Oktober.Südkorea hatte die zweite Asienmeisterschaft im Jahr 1960 ausgerichtet und will erstmals nach 63 Jahren wieder Gastgeber sein.Die Asienmeisterschaft 2023 sollte ursprünglich in China stattfinden. Die Volksrepublik verzichtete jedoch aufgrund der Corona-Pandemie auf die Ausrichtung.