Regierung verstärkt Unterstützung wegen Corona-Impfschäden

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Abfindungssumme wegen Corona-Impfschäden erhöhen und ein dafür zuständiges Unterstützungsorgan einsetzen.Entsprechende Pläne teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention heute mit.Bei Erkrankungen, die vermutlich im Zusammenhang mit Corona-Impfstoffen stehen, wird die finanzielle Hilfe für die medizinische Behandlung von derzeit maximal 30 Millionen Won auf 50 Millionen Won (knapp 38.000 Dollar) erhöht. Die Abfindung im Todesfall soll von 50 Millionen Won auf 100 Millionen Won (rund 76.000 Dollar) steigen.Sollte eine Person innerhalb von 42 Tagen nach einer Corona-Schutzimpfung sterben und die Todesursache auch nach der Autopsie ungeklärt sein, wird eine Abfindung in Höhe von zehn Millionen Won (7.600 Dollar) gezahlt.Die Frist von 42 Tagen wurde nach einer umfassenden Berücksichtigung von Standards für die Kausalitätsprüfung im Ausland und der Meinungen inländischer Experten als maximale Zeitspanne festgelegt, um eine zeitliche Kausalität mit einer Impfung anerkennen zu können. Bisher wurden 45 Todesfälle nach einer Impfung gemeldet, bei denen die Todesursache schließlich nicht geklärt werden konnte.Gegen das Ergebnis der Prüfung eines Entschädigungsantrags darf künftig zweimal Einwand erhoben werden. Bislang ist nur ein Einspruch zulässig.Für den Einspruch haben Geschädigte oder Hinterbliebene nach der Mitteilung über die Zurückweisung des Antrags 90 Tage Zeit. Der Antrag muss beim zuständigen öffentlichen Gesundheitszentrum eingereicht werden.Die Regierung will zudem Geimpften, die wegen unerwünschter Reaktionen nach einer Corona-Impfung psychische Schwierigkeiten haben, und ihren Angehörigen Informationen in Bezug auf die psychische Gesundheit und psychologische Beratungen anbieten.