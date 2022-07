Degenfechterin Song Sera gewinnt WM-Gold

Photo : YONHAP News

Song Sera hat als erste südkoreanische Degenfechterin seit 20 Jahren bei den Weltmeisterschaften die Goldmedaille gewonnen.Bei den Fecht-Weltmeisterschaften in Kairo siegte Song im Finale am Montag (Ortszeit) mit 11:10 über Alexandra Ndolo aus Deutschland.Songs Goldmedaille ist das bisher zweite WM-Gold für Südkorea im Degenfechten und das erste seit dem Sieg von Hyun Hee im Jahr 2002.Zudem wurde Song die zweite südkoreanische Fechterin nach Hyun, die bei Weltmeisterschaften Einzelgold holte.Song war Mitglied des südkoreanischen Degenteams der Frauen bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr, das Mannschaftssilber gewonnen hatte.