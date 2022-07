Hochspringer Woo Sang-hyeok holt WM-Silber

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Hochspringer Woo Sang-hyeok hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften die Silbermedaille gewonnen.Im US-Bundesstaat Oregon holte Woo mit 2,35 Metern Silber und schrieb damit die Geschichte der südkoreanischen Leichtathletik neu. Das bislang beste WM-Ergebnis eines Südkoreaners war die Bronzemedaille, die Kim Hyun-sub im Jahr 2011 im Gehen gewonnen hatte.Im Finale übersprang Woo jede Höhe bis 2,30 Meter im ersten Versuch. Nach jedem erfolgreichen Sprung zeigte er seinen typischen Jubel und verströmte Zuversicht.Der 26-Jährige hatte seine erste schwierige Situation bei einer Höhe von 2,33 Metern zu überwinden. Er riss diese im ersten und zweiten Versuch und war erst im letzten Versuch erfolgreich.Woo schaffte dann die 2,35 Meter im zweiten Versuch. Diese Höhe hatte er bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr übersprungen. Ab diesem Zeitpunkt konkurrierte er mit Mutaz Essa Barshim um die Goldmedaille.Nach einem erfolglosen Sprung über 2,37 Meter ließ Woo die Latte auf 2,39 Meter legen. An dieser Höhe scheiterte er dann schließlich.Woo klatschte vor den Fans zum Dank in die Hände und beendete den Wettkampf mit einem militärischen Gruß.Die Goldmedaille gewann Olympiasieger Barshim aus Katar mit übersprungenen 2,37 Meter. Er wurde damit das dritte Mal in Folge Weltmeister. Bronze ging an Andrij Prozenko aus der Ukraine.