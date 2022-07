Zahl der Start-up-Einhörner in Südkorea innerhalb von fünf Jahren auf 12 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Startup-Einhörner in Südkorea ist in den vergangenen fünf Jahren auf 12 gestiegen.Die Zahl nannten die Beratungsfirmen KPMG und HSBC in ihrem am Montag veröffentlichten Bericht "Aufstrebende Giganten in Asien-Pazifik".Demnach sei die Zahl von drei im Jahr 2017 bis April dieses Jahres auf 12 gestiegen, nachdem letztes Jahr mehr Geld in Venture-Unternehmen geflossen sei.Für den Bericht wurden 6.472 Technologie-Startups mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 500 Millionen Dollar in 12 führenden Märkten der Region miteinander verglichen. Dazu zählten neben Südkorea unter anderem China, Indien, Japan, Australien, Singapur und Malaysia.Die meisten der südkoreanischen Einhörner waren Plattform-Anbieter wie der Online-Modehändler Musinsa oder der Lebensmittellieferant Market Kurly.In der Region insgesamt sei die Zahl solcher Einhörner 2021 um 25 Prozent auf 450 gestiegen. Weltweit seien 670 Milliarden Dollar in private Venturefirmen investiert worden. Davon seien 193 Milliarden Dollar in der Region Asien-Pazifik investiert worden. Verglichen mit 2020 sei das ein Anstieg von 65 Prozent.