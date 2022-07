Oppositionslager protestiert nach Yoons Äußerung zu Streik bei Schiffbauer DSME

Photo : YONHAP News

Die Äußerung von Präsident Yoon Suk Yeol zum Streik beim Schiffbauer Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ist bei der Minjoo-Partei Koreas auf starken Widerstand gestoßen.Yoon deutete heute an, dass die öffentliche Gewalt eingesetzt werden könnte, um den lange anhaltenden Streik von gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern von Subunternehmen von DSME zu beenden.Die führende Oppositionspartei beschloss daraufhin, eine Taskforce auf Parteiebene zu bilden, um gegen einen solchen Schritt vorzugehen.Ihr Politikchef Kim Sung-hwan warnte, der eventuelle Einsatz der öffentlichen Gewalt könnte zu einem verhängnisvollen Zwischenfall führen. Er erinnerte an den Einsatz von Polizeikräften bei einem Protest von Einwohnern gegen ein Sanierungsprojekt im Seouler Viertel Yongsan im Jahr 2009 und einem Streik beim Autobauer SsangYoong Motor im selben Jahr.Die Gerechtigkeitspartei forderte Regierung und Regierungspartei auf, die verantwortungslose Drohung mit dem Einsatz der öffentlichen Gewalt zu stoppen. Sie forderte zudem von der Minjoo-Partei, sich als Regierungspartei in den letzten fünf Jahren mit Verantwortungsbewusstsein für die Lösung der Frage einzusetzen.