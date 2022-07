Vereinigungsministerium veröffentlicht Video von Rückführung nordkoreanischer Fischer

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat am Montag der Nationalversammlung und der Presse ein Video von der Rückführung von zwei geflüchteten nordkoreanischen Fischern im November 2019 zur Verfügung gestellt.Das Video sei von einem Beamten des Vereinigungsministeriums mit seinem persönlichen Mobiltelefon aufgenommen worden. Das Ressort sei jedoch davon ausgegangen, dass dies Informationen einer öffentlichen Institution entspreche, hieß es zur Begründung der Veröffentlichung.In dem fast vierminütigen Video ist zu sehen, wie beide Fischer der nordkoreanischen Seite an der militärischen Demarkationslinie unter Anwendung von Zwang übergeben werden.Das Video sei unmittelbar nach der Aufnahme nur wenigen Beteiligten an der Aufgabe weitergegeben und nicht als offizielle Aufzeichnung des Vereinigungsministeriums verwaltet worden, sagte ein Ministerialer. Weil das Video im Zuge der Dienstausübung aufgenommen und an Beteiligte weitergegeben worden sei, sei es jedoch angebracht, es so zu betrachten, dass das Video keine reine private Aufzeichnung sei, sondern Informationen einer öffentlichen Institution entspreche, hieß es.