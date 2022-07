Außenminister Park trifft Japans Premierminister Kishida

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Park Jin hat am Dienstagnachmittag dem japanischen Premierminister Fumio Kishida einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.Beim Treffen am Amtssitz des Premiers in Tokio übermittelte Park den starken Willen von Präsident Yoon Suk Yeol zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan.Den Nachbarn Japan habe Yoon demnach als vertraulichen Partner bezeichnet.Park kam zuvor am Vormittag in einem Hotel in Tokio mit Fukushiro Nukaga, dem Vorsitzenden der Japanisch-Koreanischen Parlamentarierunion, zusammen. Beide sprachen über Maßnahmen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen.Anschließend besuchte Park die regierende Liberaldemokratische Partei Japans und sprach sein Beileid zum Tod des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe aus, der am 8. Juli nach einem Attentat gestorben war.Park war am Montag zu einem dreitägigen Besuch in Japan eingetroffen. Am Montagnachmittag führte er mit seinem japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi Gespräche.Nach Angaben der Außenministerien beider Länder sagte Park beim Treffen in Bezug auf die koreanischen Gerichtsurteile zur Entschädigung früherer Zwangsarbeiter, man werde Bemühungen unternehmen, damit noch vor der Liquidation der Vermögenswerte japanischer Unternehmen in Südkorea eine wünschenswerte Lösung gefunden werden könne.Hayashi wies auf die Notwendigkeit hin, auf der Grundlage der seit der Normalisierung diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Japan im Jahr 1965 aufgebauten Freundschaft die Beziehungen zu entwickeln. Hierfür müssten bilaterale Angelegenheiten wie die Frage der Zwangsrekrutierung geklärt werden.In den Pressemitteilungen beider Außenministerien nach dem Treffen hieß es, beide Minister hätten die Ansicht geteilt, dass eine baldige Lösung in der Frage der Urteile zur Entschädigung von Zwangsarbeitern erforderlich sei.