Kospi-Börse in Seoul gibt nach

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Seoul hat am Dienstag nachgegeben.Der Hauptindex verlor 0,18 Prozent auf 2.370,97 Zähler.Grund sei die Sorge der Anleger vor Zinsschritten und einem schwächeren Wirtschaftswachstum, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.In den USA hatten am Montag die Börsen nachgegeben, weil Anleger mit einer restriktiveren Geldpolitik rechnen. Zudem hatte Apple angekündigt, weniger Personal einstellen und die Kosten senken zu wollen.Die größte Sorge der Investoren seien zurzeit die Unternehmensgewinne im zweiten Quartal. Sie wollten zunächst die Zahlen abwarten, wurde Lee Jin-woo von Meritz Securities von Yonhap zitiert.