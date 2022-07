Präsident Yoon trifft US-Finanzministerin Yellen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat heute US-Finanzministerin Janet Yellen empfangen.Bei dem Treffen in seinem Büro wies Yoon darauf hin, dass beide Länder während des Südkorea-Besuchs von Präsident Joe Biden im Mai ein globales, umfassendes und strategisches Bündnis verkündet hätten. In einem guten Prozess der Erweiterung dieser Bündnisbeziehungen auf den Bereich der Wirtschaftssicherheit habe er die Ministerin empfangen.Es sei eine bekannte Tatsache, dass für die bisherige Entwicklung der Republik Korea die USA eine wichtige Rolle gespielt und einen großen Einfluss ausgeübt hätten, sagte Yoon. Er äußerte dann die Erwartung, dass die bisherige militärische Sicherheitsallianz zu einem Bündnis der Wirtschaftssicherheit erweitert werden könne.Yellen sagte, dass die USA der engen Partnerschaft mit Südkorea einen hohen Wert beimessen würden. Die USA hielten Südkorea für ein Land, mit dem man seit langem befreundet sei, sowie Freund und würden der gedeihenden Demokratie und Wirtschaft Südkoreas und der engen Freundschaft sowie den geteilten Werten viel Bedeutung beimessen.Yellen hatte zuvor den LG Science Park in Seoul besucht und China vor Versuchen gewarnt, Ressourcen als Waffe einzusetzen.