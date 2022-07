Südkoreas Geheimdienstchef zu Besuch in den USA eingetroffen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Geheimdienstchef Kim Kyou-hyun ist zu einem Besuch in den USA eingetroffen.Sein Besuch wurde erst mit dem Eintreffen am Flughafen Washington Dulles am Dienstagvormittag (Ortszeit) bekannt.Hintergrund ist offenbar die schwierige Lage auf der koreanischen Halbinsel, da bald ein neuer Atomtest Nordkoreas bevorstehen könnte.Kim verließ den Flughafen durch den VIP-Eingang, dabei hatten Mitarbeiter ihn mit Regenschirmen abgeschirmt.Es ist sein erster USA-Besuch seit dem Amtsantritt im Mai.Wie lange Kim dort bleiben wird und welche Termine er absolvieren wird, ist nicht bekannt. Offenbar will er Beamte der US-Nachrichtendienste, des Weißen Hauses und des Außenministeriums treffen und mit ihnen über Angelegenheiten betreffend die koreanische Halbinsel sprechen.