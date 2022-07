Von Südkorea entwickelter Kampfjet KF-21 absolviert erfolgreich Erstflug

Photo : YONHAP News

Ein Prototyp des von Südkorea entwickelten Kampfjets KF-21 hat erfolgreich seinen Erstflug absolviert.Das Land will spätestens 2026 mit der Serienproduktion des modernen Kampfjets beginnen.Nach Angaben der Behörde DAPA, die für die Beschaffung von Rüstungsgütern zuständig ist, hob das von Major Ahn Jun-hyeon gesteuerte Flugzeug am Dienstag um 15.40 Uhr ab und landete 33 Minuten später wieder sicher.Mit dem erfolgreichen Jungfernflug sei der Weg für die kommenden Schritte geebnet, um das Projekt abzuschließen. Der Kampfjet soll nun etwa 2.000 Teststunden absolvieren.Vor 22 Jahren hatte der damalige Präsident Kim Dae-jung den Plan verkündet, dass Südkorea mit eigener Technologie Kampfflugzeuge entwickeln wird. 2015 kam das 8,8 Billionen Won oder 6,7 Milliarden Dollar schwere Projekt richtig in Gang. Damals wurde entschieden, dass der KF-21 bis 2032 die veralteten F-4 und F-5 der Streitkräfte ablösen soll.Nach Abschluss des Projekts wäre Südkorea das achte Land der Welt, das aus eigener Kraft einen Überschall-Kampfjet entwickeln konnte.