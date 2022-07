Nordkorea will Beziehungen mit ASEAN entwickeln

Photo : KBS News

Nordkorea hat anlässlich des 22. Jubiläums seines Beitritts zum ASEAN-Regionalforum (ARF) beteuert, seine Beziehungen mit den Mitgliedern der ASEAN, der Vereinigung südostasiatischer Länder, zu entwickeln.Entsprechendes sagte Pak Jong-hak, Direktor für südostasiatische Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium, in einer Stellungnahme, die heute von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht wurde.Pak behauptete dabei, dass in Nordostasien aufgrund der gegen Nordkorea gerichteten feindseligen Politik der USA und einiger Anhänger und deren rücksichtslosen militärischen Provokationen die Gefahr steige, dass sowohl diese Region als auch die gesamte asiatisch-pazifische Region in einen Atomkrieg hineingerissen werden könnten.ARF ist das einzige multilaterale Sicherheitsforum, an dem Nordkorea beteiligt ist. Das diesjährige Treffen ist am 5. August in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh geplant.