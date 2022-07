Japans Anteil bei Südkoreas Import von Materialien, Teilen und Ausrüstung auf Rekordtief gefallen

Photo : YONHAP News

Japans Anteil an Südkoreas Importen von Materialien, Teilen und Ausrüstung ist im ersten Halbjahr auf den tiefsten Stand des Jahrzehnts gefallen.Laut dem Informationsportal des Industrieministeriums zu Materialien, Teilen und Ausrüstung belief sich das entsprechende Importvolumen im ersten Halbjahr auf 130 Milliarden Dollar. Die Einfuhren aus Japan betrugen dabei 20 Milliarden Dollar, was 15,4 Prozent des Gesamtvolumens entspricht.Damit fiel Japans Anteil auf den tiefsten Stand in einem Halbjahr seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2012.Südkoreas Abhängigkeit von Japan beim Import von Materialien, Teilen und Ausrüstung sinkt immer stärker, seit Japan im Juli 2019 Beschränkungen der Ausfuhr von drei Schlüsselmaterialien für Halbleiter und Displays nach Südkorea verhängt hatte.Aus diesem Anlass hat die südkoreanische Regierung die Diversifizierung der Importquellen und die einheimische Produktion vorangetrieben. Daher wird erwartet, dass die Abhängigkeit von Japan beim Import weiter zurückgehen wird.