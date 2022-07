Zweiten Tag in Folge über 70.000 Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : KBS News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge mehr als 70.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 76.402 Neuansteckungen bestätigt worden seien.Die Zahl hat sich verglichen mit der Vorwoche fast verdoppelt und entspricht dem 3,9-Fachen des Werts am 6. Juli.Es wurden 75.973 lokal übertragene und 429 eingeschleppte Neuinfektionen erfasst. Die Zahl der eingeschleppten neuen Fälle kletterte um 78 gegenüber dem Vortag. Zudem wurde der höchste Stand seit der Meldung des ersten Covid-19-Falls hierzulande am 20. Januar 2020 verzeichnet.14,1 Prozent der Neuinfizierten sind 60 Jahre alt oder älter, während Menschen im Alter von bis 18 Jahren 23,7 Prozent ausmachen.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, stieg um fünf auf 96.Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden zwölf neue Todesfälle gemeldet, somit stieg die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 24.777. Die Sterberate liegt weiter bei 0,13 Prozent.Mit Stand 0 Uhr heute kurieren sich 269.177 Corona-Infizierte zu Hause aus. Allein am Dienstag kamen 74.341 Infizierte hinzu.