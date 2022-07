Vizeverteidigungsminister Südkoreas und Großbritanniens führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul hat mit dem britischen Staatsminister für die Beschaffung im Verteidigungsbereich, Jeremy Quin, bilaterale Gespräche geführt.Das Treffen sei am Dienstag (Ortszeit) am Rande der Flugschau im britischen Farnborough erfolgt, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.Shin habe Seouls Bemühungen um das Vorgehen gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen, darunter den Aufbau des sogenannten koreanischen Drei-Achsen-Systems, erläutert. Quin habe zugestimmt, dass Südkorea und Großbritannien ihre Zusammenarbeit bei den diplomatischen Bemühungen um die Reaktion auf die Bedrohung durch Nordkorea und in Wissenschaft und Technologie sowie der Rüstungsindustrie verstärken müssten, so das Ressort.Nach weiteren Angaben bat Shin um Großbritanniens Interesse an der koreanischen Panzerhaubitze K9 für deren Beteiligung am britischen Projekt zum Austausch von Panzerhaubitzen. Quin habe in verschiedenen Bereichen, darunter Südkoreas Projekt zur Entwicklung des Kampfjets KF-21, eine Kooperation vorgeschlagen.