Südkoreanisches Institut und Moderna entwickeln gemeinsam Impfstoff gegen SFTS

Photo : KBS News

Südkoreas Nationales Institut für Infektionskrankheiten (NIID) arbeitet gemeinsam mit dem US-Unternehmen Moderna an einem mRNA-Impfstoff.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte heute mit, dass das Institut und Moderna am Dienstag ein Abkommen über die Forschungszusammenarbeit zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) oder schweres Fieber mit Thrombozytopenie-Syndrom abgeschlossen hätten.Das Nationale Institut für Infektionskrankheiten gehört zum Nationalen Institut für Gesundheit, das der KDCA unterstellt ist.SFTS ist eine akute, fieberhafte Erkrankung durch eine Virusinfektion und hat eine hohe Sterblichkeitsrate aufzuweisen. Jedoch gibt es weder vorbeugende Impfstoffe noch Medikamente dagegen.Laut KDCA stellt die Vereinbarung mit Moderna für das NIID den ersten gemeinsamen Vertrag mit einem ausländischen Pharmaunternehmen in einem neuen Forschungs- und Entwicklungsbereich seit seiner Gründung dar.