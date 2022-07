Südkorea äußert großes Bedauern über Herabstufung durch USA hinsichtlich Menschenhandels

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat großes Bedauern über die Entscheidung der USA geäußert, Südkorea in Kategorie 2 in ihrem Länderbericht zum Menschenhandel herunterzustufen.Das Außenministerium teilte am Mittwoch mit, angesichts vielseitiger Anstrengungen um die Ausrottung des Menschenhandels halte die Regierung die Neueinstufung für sehr bedauerlich. Südkorea werde sich anlässlich des Amtsantritts der neuen Regierung aktiver darum bemühen, Menschenhandel zu verhindern und auszurotten, fügte das Ressort hinzu.Die USA hatten zuvor Südkorea erstmals seit 20 Jahren in ihrem Länderbericht zum Menschenhandel in die Kategorie 2 heruntergestuft.In dem am Dienstag veröffentlichten Bericht zur Menschenrechtslage im Jahr 2021 ordnete das US-Außenministerium 133 Länder dieser Kategorie zu, darunter auch Japan, Norwegen, die Schweiz, Mexiko, Pakistan und Saudi-Arabien.Südkorea war 2001 im ersten Bericht in Kategorie 3 geführt worden, im Jahr darauf aber gleich in Kategorie 1 aufgestiegen und hielt sich dort bis letztes Jahr.Die Herabstufung wurde mit dem Fehlen sichtbarer Ergebnisse und einem zu nachlässigen Umgang mit Tätern begründet.Nordkorea zählt unterdessen das 20. Jahr in Folge zur schwächsten Kategorie 3. Diese Bewertung bekamen 21 weitere Staaten, darunter China, Russland, Vietnam und Kambodscha.