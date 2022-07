Fraktionschef der führenden Oppositionspartei kritisiert Präsident Yoon scharf

Photo : KBS News

Der Fraktionschef der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Park Hong-keun, hat Präsident Yoon Suk Yeol scharf kritisiert.Er warf dem Staatsoberhaupt eine Privatisierung der Macht und umstrittene Personalentscheidungen vor. Auch Inkompetenz in Fragen der Wirtschaft und des Auskommens der Bürger hätten seine Beliebtheitswerte stark sinken lassen, sagte Park am Mittwoch in einer Rede vor der Nationalversammlung.Ein Drittel derjenigen, die Yoon gewählt hätten, würden mittlerweile ihre Unterstützung für den Präsidenten zurückziehen. Einige Beobachter rechneten damit, dass sein Zustimmungswert unter 30 Prozent sinken könnte.Die Öffentlichkeit sei sich der Arroganz und der fehlenden Bereitschaft des Präsidenten zur Kommunikation bewusst geworden, als er Kritik an seinem Kabinett mit dem Hinweis gekontert habe, dass auch kein Kabinettsmitglied der Moon Jae-in-Regierung vorbildlich gewesen sei.Der Fraktionschef kritisierte Yoon außerdem dafür, Vertraute und Bekannte auf wichtige Posten in seinem Büro und in der Regierung gesetzt zu haben. Er würde noch den Preis für seine Privatisierung der Macht zu zahlen haben, hieß es.Park empfahl Yoon zudem, Anschuldigungen gegen seine Ehefrau Kim Keon-hee ernstzunehmen und wies auf den Skandal um illegale Einmischung in die Regierungsarbeit hin, der schließlich zur Amtsenthebung der früheren Präsidentin Park Geun-hye geführt habe.Auch die Regierungspartei Macht des Volks blieb nicht von der Kritik des Fraktionsführers verschont. Diese verübe eine politische Vergeltung, indem sie der Vorgängerregierung eine pro-nordkoreanische Gesinnung vorwerfe und zu deren sicherheitspolitischen Entscheidungen betreffend Nordkorea ermitteln wolle.Regierung und Regierungspartei sollten sich stattdessen besser um die Wirtschaft und das Auskommen der Menschen kümmern, da das Land mit großen Herausforderungen wegen der Inflation, steigenden Energiepreisen und des hohen Wechselkurses konfrontiert sei, so Park weiter.