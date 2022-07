Erster koreanischer Kampfjet KF-21 absolviert erfolgreich Jungfernflug

Photo : YONHAP News

Das mit Südkoreas eigener Technologie entwickelte Kampfflugzeug KF-21 hat am Dienstag etwa 20 Jahre nach dem Projektbeginn seinen ersten Probeflug erfolgreich absolviert.Die KF-21 Boramae rollt auf die Startbahn eines Flugplatzes der Luftwaffe. Viele Bürger kamen, um Zeugen des ersten Testflugs des ersten von Südkorea selbst gebauten Kampfjets zu werden.Die KF-21 hob vom Boden ab und flog mit einer Geschwindigkeit von etwa 430 Kilometern pro Stunde, obwohl die Spitzengeschwindigkeit 2.200 Kilometer pro Stunde oder Mach 1,8 beträgt.Es wurden die grundlegenden Funktionen des Jets überprüft, beispielsweise ob er reibungslos starten und landen kann und ob er sich bei gleichbleibender Geschwindigkeit ordentlich steuern lässt.Der Erstflug fand 33 Minuten lang in der Umgebung von Sacheon und Namhae in der Provinz Süd-Gyeongsang statt und ging erfolgreich zu Ende.Noh Ji-man, kommissarischer Leiter der Abteilung für koreanische Kampfjet-Projekte der Behörde für Wehrbeschaffung DAPA, sagte, der Sinn liege darin, einen historischen Meilenstein erzielt zu haben, der die Ergebnisse der Förderung zu einem hochmodernen starken Staat und der Entwicklung der einheimischen Luftfahrttechnologie zeige.Mit dem erfolgreichen Jungfernflug tritt das Projekt zur Entwicklung des koreanischen Kampfjets in die Phase von Flugtests ein. Sollten über 2.000 Testflüge absolviert werden und das Modell vorläufig als geeignet für Kampfeinsätze beurteilt werden, soll im Jahr 2026 die Massenproduktion aufgenommen werden.Die Luftwaffe will bis 2032 120 KF-21-Kampfjets stationieren, um etwa 100 alte Kampfflugzeuge, die 30 bis 40 Jahre im Einsatz waren, zu ersetzen.Bis zum Jungfernflug des ersten koreanischen Kampfjets dauerte es über 21 Jahre, nachdem der damalige Präsident Kim Dae-jung im Jahr 2000 dessen Entwicklung verkündet hatte. Bei der Entwicklung gab es Hindernisse, weil die USA den Transfer von Spitzentechnologien hierfür verweigert hatten. Südkorea konnte mit der Entwicklung eigener Technologien die Krise überwinden. Geräte wie ein AESA-Radar und ein Infrarot-Such- und Verfolgungssystem entwickelte das Land mit einheimischer Technologie.KF-21 ist zwar ein Kampfjet der 4,5.-Generation, kann aber zu einem Tarnkappen-Kampfjet der 5. Generation wie F-35 entwickelt werden.Sollte die Entwicklung bis 2026 endgültig gelingen, wird Südkorea das achte Land in der Welt sein, das einen Überschall-Kampfjet selbst entwickeln konnte.