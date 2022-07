Börse in Seoul schließt am Mittwoch fester

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch fester geschlossen.Der Hauptindex Kospi rückte um 0,67 Prozent auf 2.386,85 Zähler vor.Grund seien die Kursgewinne an der Wall Street gewesen sowie die Hoffnung, dass Russland die Gaslieferungen an Europa wieder hochfahren wird, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Aktien hätten dank attraktiver Bewertungen Boden gutgemacht. Die Situation im Umfeld des Marktes habe sich zuletzt nicht verschlechtert, wurde Lee Jin-woo von Meritz Securities zitiert.Alle führenden Länder träfen in diesem Monat Zinsentscheidungen, die Unternehmensgewinne würden als zentraler treibender Faktor dienen, fügte der Experte hinzu.