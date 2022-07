Erdbeben der Stärke 2,3 in Gyeongju

Photo : YONHAP News

In der Stadt Gyeongju hat sich am Donnerstagmorgen ein Erdbeben ereignet.Das Beben sei um 4.46 Uhr rund acht Kilometer süd-südwestlich der Stadt registriert worden und habe eine Stärke von 2,3 auf der Richterskala gehabt.Das Hypozentrum habe sich in einer Tiefe von 13 Kilometern befunden.Nach Angaben der koreanischen Wetterbehörde KMA sei ein solches Beben auch in Innenräumen als leichte Erschütterung spürbar.Nach Angaben der Feuerwehr in der Provinz Nord-Gyeongsang seien keine Schadensmeldungen eingegangen.