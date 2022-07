Gespräche über Streikende bei Schiffbauer Daewoo bisher erfolglos verlaufen

Photo : YONHAP News

Die Gespräche über ein Streikende beim Schiffbauer Daewoo sind bisher erfolglos verlaufen.Leiharbeiter auf der Werft und das Management konnten bei Verhandlungen am Mittwoch keine Einigung erzielen. Die Gespräche sollen aber fortgesetzt werden.Seit 11 Uhr am Mittwoch war verhandelt worden, in der über 12-stündigen Verhandlung gelang jedoch kein Durchbruch.Wichtigster Streitpunkt sei laut Berichten eine Entschädigungsklage des Managements wegen des langen Streiks.Hinsichtlich einer Lohnerhöhung konnten sich beide Seiten unterdessen näher kommen. Demnach stimmten die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter einer Lohnerhöhung um 4,5 Prozent zu.Die Schuld dafür, dass keine endgültige Einigung erzielt werden konnte, geben die Leiharbeiter dem Management. Dieses habe vor etwa drei Tagen noch den Anschein erweckt, die Entschädigungsklage fallen zu lassen, am Mittwochnachmittag aber schließlich doch darauf beharrt.Beide Seiten wollen die Gespräche am Donnerstag fortsetzen.