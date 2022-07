Südkoreas Vizeaußenminister telefoniert mit Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Cho Hyun-dong hat am Mittwoch mit Stefano Sannino, Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes, in einem Telefonat über Kooperationsmöglichkeiten zwischen Südkorea und der EU gesprochen.Beide Seiten beurteilten, dass die 2010 geschlossene strategische Partnerschaft zwischen Südkorea und der EU voranschreite. Es sei wichtig, dass Südkorea und die EU als Partner, die Werte teilten, gemeinsam auf neu aufkommende, globale Herausforderungen reagieren würden, hieß es.Es wurde auch erwähnt, dass das Handelsvolumen zwischen Südkorea und der EU letztes Jahr auf ein Rekordhoch von 129,5 Milliarden Dollar gestiegen sei, und dass die wirtschaftliche Kooperation solide sei.Beide Seiten einigten sich zudem, an den internationalen Bemühungen um eine friedliche Lösung für den Ukraine-Krieg weiter mitzuwirken.Die Regierung hatte anlässlich der Teilnahme von Präsident Yoon Suk Yeol am NATO-Gipfel im Juni in Spanien die Absicht erklärt, den Austausch mit der EU zu verstärken.