Chefdiplomaten Südkoreas und Saudi-Arabiens sprechen über Ausbau der Beziehungen

Photo : YONHAP News

Die Chefdiplomaten Südkoreas und Saudi-Arabiens haben über den Ausbau der bilateralen Beziehungen gesprochen.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul habe Minister Park Jin am Mittwoch seinen Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan Al-Saud zu einem Gespräch empfangen.Beide hätten über den Ausbau einer zukunftsgerichteten Zusammenarbeit gesprochen.Park habe die Bedeutung Saudi-Arabiens für die Energiesicherheit unterstrichen und das Land einen Schlüsselpartner für Wirtschaft und Diplomatie im Mittleren Osten genannt.Auch habe Park die Hoffnung geäußert, dass südkoreanische Unternehmen an der Umsetzung von Saudi-Arabiens Vision 2030 beteiligt werden können. Im Zuge des Reformprojekts sind in dem Königreich verschiedene Bauprojekte geplant.Der saudische Minister habe geantwortet, dass sein Land auf einen Ausbau der Zusammenarbeit mit Südkorea hoffe, um die Pläne verwirklichen zu können.